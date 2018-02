Empfehlung - Neue Offensive gegen Nachwuchsmangel

Nordhorn. Was tun gegen den Nachwuchsmangel? Mit dieser Frage haben sich die Grafschafter Handwerksinnungen rund ein Jahr intensiv beschäftigt und mit „Meet and Greet“ ein Konzept erarbeitet. „Gute Handwerker haben alle Arbeit“, sagt Kreishandwerkermeister Gerd Hindriks. „Der einzige Weg, Fachkräfte zu bekommen, ist ausbilden und die Leute halten.“ Das setze voraus, dass die jungen Leute für einen Handwerksberuf begeistert werden. „Das, was in den Betrieben passiert, ist das wichtigste“, findet Hindriks.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neue-offensive-gegen-nachwuchsmangel-226482.html