Neue Männerstimmen für Nordhorner Projektchor gesucht

Nordhorn Der Nordhorner Männerchor plant für den Herbst dieses Jahres ein größeres Konzert in Nordhorn. Zusammen mit einem befreundeten gemischten Chor will er ein anspruchsvolles Konzert für die Freunde der Chormusik geben. Außerdem plant der junge Chorleiter Freek Engelbarts noch etwas ganz Besonderes. Neben den Liedern der klassischen Männerchormusik möchte der Dirigent den Spagat zu modernen, populären Melodien wagen.

Hierzu wird ein Projektchor ins Leben gerufen. Mehrere Sänger des Nordhorner Männerchores haben bereits ihre Mitwirkung in diesem Projektchor zugesagt. Es werden aber noch in allen Stimmlagen Männerstimmen gesucht. Mitmachen kann jeder Interessierte, der Lust am Singen hat. Das Alter ist egal. Es gibt auch keine Verpflichtung, festes Mitglied in einem Chor zu werden. Der Chorleiter wird mit diesem Projektchor weltbekannte Songs von der Gruppe Queen, dem Musiker Max Giesinger und anderen erarbeiten, die dann in dem Konzert Ende September/Anfang Oktober zusammen mit dem Nordhorner Männerchor und dem Gemischten Chor auf die Bühne gebracht werden.

Interessierte sind zu den wöchentlichen Proben eingeladen, die ab 16. April, jeweils dienstags um 20.15 Uhr, im Saal des Hotels Bonke am Stadtring in Nordhorn stattfinden.