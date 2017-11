Neue Integrationsangebote für Kinder „aus der Kiste“

tk Nordhorn. Nordhorns Kulturreferatsleiterin Kerstin Spanke erhielt bei der Vorstellung des neuen Angebotes im jüngsten Kulturausschuss Anerkennung von allen Fraktionen: „Es gibt einen großen Bedarf von Vermittlungsprojekten. Wir möchten als Kulturreferat unseren Beitrag zur Teilhabe und zur Integration leisten.“ Das Projekt ist Teil der Initiative „Willkommen! Bibliotheksangebote für Flüchtlinge“ und wird gefördert und unterstützt durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur und die niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung.

Die „Kinder-Kultur-Kiste“ ist ein Angebot der Stadtbibliothek, das sich an Kindertagesstätten sowie an Betreuungseinrichtungen für Vorschulkinder richtet, die sich mit der Integration von Kindern aus anderen Kulturkreisen auseinandersetzen. „Auch Kinder mit Aufenthaltsgenehmigung haben in der Regel einen Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung“, heißt es in der Stadtbibliothek am Büchereiplatz: „Kindertagesstätten und ähnliche Betreuungseinrichtungen müssen sich damit auseinandersetzen, wie sie diese Kinder willkommen heißen und wie sie mit den Themen Interkulturalität, Mehrsprachigkeit und Integration umgehen. Es besteht ein großer Bedarf an interkulturellen Vermittlungskonzepten. Öffentliche Bibliotheken können in vielfältiger Weise zu einer Willkommenskultur beitragen und ihre Kommune bei den dringenden Aufgabenstellungen der Integration und kulturellen Teilhabe geflüchteter Menschen von Anfang an unterstützen.“

Mit der „Kinder-Kultur-Kiste“ unterstützt die Bücherei Kindertagesstätten in ihrer interkulturellen Arbeit. Die Box enthält neben Materialien zur interkulturellen Bildung und Bilderbüchern zu den Themen Flucht, Toleranz, Anderssein und Freundschaft auch eine Handpuppe sowie Ordner und CDs mit diversen Praxiskonzepten.

Diese Materialien stehen den jeweiligen Einrichtungen drei Wochen lang zur Verfügung und können während dieser Zeit individuell eingesetzt und genutzt werden. Verschiedene Anregungen zur Arbeit mit der „Kinder-Kultur-Kiste“ finden sich in einem beiliegenden Kreativ-Ordner.

Jede Kindertagesstätte kann den Ordner durch sogenannte „Best Practice-Beispiele“ und Erfahrungen mit einzelnen enthaltenen Medien sowie mit Vorschlägen für den weiteren Einsatz ergänzen.

Die Büchereizentrale Lüneburg trägt diese Anregungen aus allen Boxen in ganz Niedersachsen in einem Ideenpool zusammen, der dann über die kommunalen Bibliotheken wieder allen Betreuungseinrichtungen zugänglich gemacht wird. So soll eine ständig fortgeführte didaktische Erweiterung der Materialien gewährleistet werden.

Nordhorns Stadtbibliothek begleitet die Bildungseinrichtungen über die „Kinder-Kultur-Kiste“ hinaus mit weiteren Angeboten wie Gruppenbesuchen, regelmäßigem Büchertausch und „Schnupperaktionen“. Alle Angebote der Bibliothek zur Unterstützung der interkulturellen Arbeit sind kostenlos. Für Fragen und Terminvereinbarungen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek Nordhorn persönlich oder unter Telefon 05921 878460 erreichbar.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.stadtbibliothek-nordhorn.de und www.bz-niedersachsen.de.