Neue Instrumente für Nordhorner Friedhofskapellen

Mit neuen Sakralorgeln hat die Stadt Nordhorn die städtischen Friedhofskapellen am Südfriedhof und am Friedhof Klausheide ausgestattet. Die Orgel am Nordfriedhof wurde bereits 2017 ausgetauscht. Rund 16.000 Euro wurden in die Musikinstrumente investiert.