Empfehlung - Neue Glocken für die Nordhorner Kreuzkirche

Nordhorn Ein großes Sanierungsprojekt wird seit dieser Woche an der Nordhorner Kreuzkirche an der Jahnstraße sichtbar: Das Glockengeläut der größten und ältesten lutherischen Kirche in Nordhorn soll komplett saniert und erweitert werden. Dazu müssen in der kommenden Woche zunächst die beiden vorhandenen Glocken aus dem Glockenturm ausgebaut und heruntergeholt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neue-glocken-fuer-die-nordhorner-kreuzkirche-339469.html