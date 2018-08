Empfehlung - Neue Brücke schwebt über die Vechte

Nordhorn Schon die Anlieferung der neuen Brücke am späten Dienstagabend hat für Aufmerksamkeit gesorgt: In geselliger Runde mit Wein und Bier verfolgten die Anwohner, wie das wuchtige Bauwerk mit dem Schwertransporter in die van-Delden-Straße manövriert wurde. Am Morgen danach fand das Brückenspektakel seinen Höhepunkt: Mit einem 250-Tonnen-Kran hievten die Arbeiter die Stahlkonstruktion in die Höhe und setzten sie passgenau an ihren Bestimmungsort.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neue-bruecke-schwebt-ueber-die-vechte-244954.html