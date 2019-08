Empfehlung - Neue Beratungsstelle will Brücken bauen und begleiten

Nordhorn Es ist Donnerstagnachmittag. Ein älteres Ehepaar kommt in die Beratungsstelle „EUTB“ an der Bahnhofstraße 22a. Sie haben einen Sohn, der mittlerweile schon 30 Jahre alt ist. Der Grund für ihre Sorge: Er ist seit seiner Geburt behindert. Die Schule hat er mit Erfolg abgeschlossen, aber zur Ausbildung kam er in die falsche Einrichtung. Er wurde gezwungen, einen Beruf zu erlernen, der nicht zu ihm passte. Er schmiss die Ausbildung, zwei weitere Versuche, ihn auf einen beruflichen Weg zu bringen, scheiterten. Jetzt ist er bereits seit Jahren arbeitslos und wohnt immer noch bei seinen immer älter werdenden Eltern. Wegen der vielen negativen Erfahrungen hat er sich zurückgezogen und hat kaum noch Kontakte nach außen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neue-beratungsstelle-will-bruecken-bauen-und-begleiten-315824.html