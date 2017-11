Neue Bäume für fleißige Bienen am Mehrgenerationenhaus

32 Kinder haben am Mehrgenerationenhaus in Nordhorn verschiedene Obstbäume gepflanzt. Diese sollen Bienen und anderen Insekten Nahrung bieten – und in einigen Jahren auch Früchte abwerfen. Die Schüler beteiligten sich damit an der Naturschutzwoche.