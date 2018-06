Empfehlung - Neue Ausstellung in der Städtischen Galerie: Claire Fontaine

Nordhorn. Ein prall gefüllter Basketballkorb, ein Baumschutzgitter auf Kopfsteinen liegend und ein mit Tageszeitungen ausgekleideter Fußboden – die Exponate in der aktuellen Ausstellung des Künstlerkollektivs „Claire Fontaine“ in der Städtischen Galerie Nordhorn erscheinen nur vermeintlich sinnentleert und fehl am Platze. Die Skulpturen und Installationen, Fotografien und Zeichnungen wirken plakativ, ästhetisch und in ihrer Formsprache auf Simplizität reduziert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neue-ausstellung-in-der-staedtischen-galerie-claire-fontaine-237732.html