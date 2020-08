Neubaugebiet „Wohnen am Blankepark“ ist fertig erschlossen

Nordhorn Im Neubaugebiet „Wohnen am Blankepark“ in Nordhorn können bald die ersten Häuser gebaut werden. „Die Erschließungsarbeiten wurden pünktlich abgeschlossen und die Bauwilligen erhalten in diesen Tagen die notwendigen Genehmigungen und Bestätigungen von der Stadt Nordhorn“, heißt es aus dem Rathaus.

Auf dem rund 4,5 Hektar großen ehemaligen Sportgelände zwischen Vennweg und Glatzer Straße wurden in den vergangenen Monaten alle notwendigen Leitungen verlegt. Unter anderem sind rund 800 Meter neue Schmutzwasserkanalisation entstanden. Außerdem wurden provisorische Baustraßen errichtet, die den zukünftigen Anliegern sowie den Baufahrzeugen nun den Zugang zu den einzelnen Grundstücken ermöglichen. Auf den rund 60 Bauplätzen sollen insgesamt rund 100 Wohneinheiten entstehen. Die Stadt Nordhorn rechnet damit, dass die Wohnbebauung im Jahr 2022 weitgehend fertiggestellt sein wird. Abschließend sollen dann die endgültigen Straßen gebaut werden. Die Stadt weist darauf hin, dass das Baugebiet während der Bauphase ausschließlich über die Max-Planck-Straße erreicht werden kann.

„Auch im Blankepark selbst liegen die Arbeiten sehr gut im Zeitplan. Der große Mehrgenerationen-Platz kann voraussichtlich Anfang Oktober dieses Jahres eröffnet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Nordhorn. Zahlreiche Bürger hatten sich an den Planungen für den neuen zentralen Anlaufpunkt im Ortsteil Blanke beteiligt, der sich direkt neben dem Neubaugebiet befindet.