Neubaugebiet am Kaufland: Politik will bezahlbaren Wohnraum

In die Diskussion um die Bebauung des Geländes am Opolonyweg, hinter dem Shoppingcenter „Kaufland“, ist noch keine Ruhe eingekehrt. Am Montagnachmittag stritten sich die Politiker weiter über die Vergabe sowie den Anteil an preisgünstigem Wohnraum.