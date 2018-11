Neubau für „Aldi“ und „KIK“ an der Neuenhauser Straße

Größere Verkaufsflächen in neuem Ambiente entstehen zurzeit für die Discounter „Aldi“ und „KIK“ in Nordhorn. An der Neuenhauser Straße/Ecke Kistemakerstraße baut die Altendorfer Baugesellschaft für 4,5 Millionen Euro ein Geschäftszentrum.