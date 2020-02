Empfehlung - Neubau am Nordhorner Schweinemarkt vor dem Richtfest

Nordhorn Einen fünfgeschossigen „Hingucker“ will das Einzelhandelsunternehmen Zierleyn am angestammten Firmensitz am Nordhorner Schweinemarkt errichten - einen Wohn- und Geschäftskomplex, der am Anfang der Vechteuferpromenade ein städtebauliches Ausrufezeichen setzt. Wie dieses Ausrufezeichen aussehen wird, ist inzwischen deutlich zu erkennen. Der Gebäudekomplex ist im Rohbau weitgehend fertiggestellt. Im März soll das Richtfest gefeiert werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neubau-am-nordhorner-schweinemarkt-vor-dem-richtfest-345217.html