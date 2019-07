Empfehlung - Nächtliche Schlägerei auf der Lingener Straße in Nordhorn

Nordhorn In der Nacht zu Sonntag ist es an der Lingener Straße in Nordhorn zu einer Schlägerei zwischen vier zum Teil betrunkenen Menschen gekommen. Das hat die Polizei am Mittwoch auf GN-Anfrage mitgeteilt. Insgesamt hätten sich noch einige Beteiligte mehr an der Örtlichkeit in Höhe des Schifffahrtsmuseums aufgehalten. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, konnte die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen angerückt war, bisher nicht klären.