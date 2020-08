Nachwuchs bei den Poitou-Eseln im Tierpark Nordhorn

Nordhorn Seit einigen Tagen tummelt sich zwischen den großen und stattlichen Poitou-Eseln „Urmel“, „Fabienne“, und „Titus“ auf langen, staksigen Beinen das jüngste Familienmitglied „Kacie“. Geboren am 4. August, bereichert das kleine Stutfohlen die Gruppe der Großesel im Nordhorner Tierpark. Anfangs noch vorsichtig hinter Mama „Urmel“ versteckt, erkundet das Eselfohlen mittlerweile neugierig den Auslauf am Vechtehof und bringt den Zooalltag ordentlich durcheinander. Mit seinen langen Ohren und großen Augen zieht es die Besucher in seinen Bann und kommt gerne an den Zaun, um Gäste des Tierparks zu begrüßen. Das Fell ist noch kurz gelockt, doch das typisch zottelige Haarkleid der Poitou-Esel lässt sich schon erahnen. Tagsüber ist die Eselfamilie oft auf der großen Vechtewiese zu finden, wo die kleine Stute sich austoben und die anderen Bewohner der Wiese kennenlernen kann.

„Die Zucht der seltenen Eselrasse unterliegt ganz bestimmten Auflagen. Der Tierpark Nordhorn ist nun schon seit etwa 24 Jahren erfolgreich an der Erhaltungszucht der Poitou-Esel beteiligt“, erzählt Ina Deiting, Leiterin der Zooschule. Um zur Zucht zugelassen zu werden, müssen bestimmte äußerliche Merkmale erfüllt sein. So sollte der große, lang gezogene Kopf über 60 Zentimeter lang sein und die Ohren dürfen eine Länge von bis zu 40 Zentimetern haben. Das Stockmaß der Zuchttiere muss ebenfalls in einem bestimmten Bereich liegen.

Mittlerweile hat das kleine Fohlen auch einen Namen bekommen. Namenspatin Susanne Sloot-Schöpping taufte die kleine Stute, die zukünftig einen wichtigen Teil zur Erhaltung der besonderen Eselrasse beitragen kann, auf den Namen „Kacie“.

Patenbetreuerin Andrea Snippe (rechts) mit Namenspatin Susanne Sloot-Schöpping, Stute „Urmel“ und der kleinen „Kacie“. Foto: Frieling