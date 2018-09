Empfehlung - Nachbarin mit Revolver bedroht: Urteil vor dem Landgericht

Osnabrück/NordhorN Der 64-jährige Täter litt unter einem „dauerhaften Wahn“, sagte der Richter im Landgericht Osnabrück in seiner Urteilsbegründung und nahm dabei Bezug auf ein psychiatrisches Gutachten: Said Schendel, Oberarzt am Osnabrücker Ameos Klinikum, hatte dem 64-Jährigen eine „wahnhafte Störung“ zugesprochen. Der damalige Nordhorner hat sich dauerhaft durch seine Nachbarschaft bedroht gefühlt und mit Angriffen gerechnet, führte der Richter weiter aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nachbarin-mit-revolver-bedroht-urteil-vor-dem-landgericht-249231.html