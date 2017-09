Nach Virenattacke: Rathaus-Rechner sind wieder am Netz

hi Nordhorn. Die Stadt Nordhorn ist wieder per E Mail und über die Internetseite www.nordhorn.de erreichbar. Das Computervirus, das sich auf städtischen Rechnern ausgebreitet hatte, wurde vom hauseigenen IT Service vollständig entfernt. Bürgeranliegen können ab sofort wieder wie gewohnt bearbeitet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Neuartiges Virus verbreitete sich schnell

Die Stadt Nordhorn hatte ihre Internetverbindung zur Außenwelt am Dienstagabend aus Sicherheitsgründen gekappt. Einige der 300 Computer der Verwaltung waren von einem neuartigen Virus befallen. Das Schadprogramm konnte offenbar über einen Link in einer sehr überzeugend gefälschten E-Mail mit vorgeblich vertrauenswürdigem Absender eindringen. Aufgrund der Neuartigkeit des Virus war zu diesem Zeitpunkt noch kein Antivirenprogramm auf dessen Attacke vorbereitet. Daher konnten auch die Abwehreinrichtungen der Stadt Nordhorn in diesem Fall nicht greifen.

Virenbefall schnell bemerkt

Der Befall war sehr schnell aufgefallen, da das Virus auf mehreren Rechnern Fehlermeldungen hervorrief. Alle Computer der Stadtverwaltung wurden einzeln auf den Virenbefall geprüft, gesäubert und gegen erneuten Befall gesichert. Offenbar sind keine Daten verloren gegangen. Ein mehrstufiges Sicherungssystem soll die gespeicherten Daten der städtischen Rechner besonders schützen.

Absender der Viren-Mail nicht bekannt

Wer hinter der trügerischen E-Mail steckt und welche Absichten der tatsächliche Absender verfolgte, ist der Stadtverwaltung nicht bekannt. Derzeit werde geprüft,ob die Verwaltung rechtliche Schritte zur Strafverfolgung einleiten kann, erklärte Pressesprecher Henrik Eickelkamp auf GN-Anfrage.

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag an die Postfächer der Stadt Nordhorn gesendete E-Mails wurden im Regelfall bereits nachträglich zugestellt. Andernfalls haben die Absender als Antwort eine automatische Fehlermeldung erhalten und müssen ihre Nachricht gegebenenfalls erneut senden.