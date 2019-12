Empfehlung - Nach tödlichem Unfall: 83-Jähriger erhält Bewährungsstrafe

Nordhorn Am 15. Mai dieses Jahres übersah ein 83-jähriger Verkehrsteilnehmer in seinem Skoda am Blanke-Kreisel auf der vorfahrtsberechtigten Fahrradspur eine 18-Jährige auf ihrem Pedelec-Fahrrad. Er kam aus dem Kanalweg und wollte in die Mathildenstraße abbiegen. Vor Schreck lenkte er nach links und trat statt auf die Bremse auf das Gaspedal. Dadurch erfasste er die 18-Jährige erst recht, schleifte sie mit und drückte sie an einen Baum auf der Verkehrsinsel. Die junge Frau erlitt tödliche Verletzungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nach-toedlichem-unfall-83-jaehriger-erhaelt-bewaehrungsstrafe-335234.html