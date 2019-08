Empfehlung - Nach Massenschlägerei in Nordhorn: Prozess verläuft ruhig

Nordhorn Unter viel Polizeischutz ist am Montag am Amtsgericht Nordhorn ein Urteil gefällt worden. Ein 47-Jähriger wurde wegen eines Faustschlags ins Gesicht zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen, ein 27-Jähriger muss 40 Tagessätze verbüßen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der 27-Jährige bei einer Massenschlägerei im vergangenen März gerempelt hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nach-massenschlaegerei-in-nordhorn-prozess-verlaeuft-ruhig-312920.html