Tage nach einer Automatensprengung in Nordhorn im September 2020 sucht die Polizei im Bereich des Brandlechter Sees nach Beweismitteln. Der Verteidiger eines für die Tat angeklagten Niederländers zweifelt die Glaubwürdigkeit einer an der Verfolgungsfahrt beteiligten Polizistin vor dem Landgericht Osnabrück an. Archivfoto: David Hausfeld