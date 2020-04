Mutmacher: Kinder malen für Senioren in Einrichtungen

Nordhorn Auch der SV Alemannia Blanke hat sich für die Bewohner der drei Bürgerhilfe-Einrichtungen am Neuland sowie am Vennweg in Nordhorn eine kleine Überraschung zu den bevorstehenden Ostertagen ausgedacht. Gerade Bewohner der Pflegeeinrichtung treffen die Verfügungen aufgrund der Coronakrise hart. Sie dürfen keine Besucher empfangen.

Daher haben viele jüngere Alemannia-Mitglieder in den vergangenen Tagen ihre freie Zeit genutzt, um Osterbilder zu malen. Bei der Aktion sind insgesamt 42 farbige kleine Kunstwerke herausgekommen – die mit einem Schreiben an die Bewohner versehen – nun Eingangsbereiche und Gemeinschaftsräume der drei Nordhorner Pflege- und Seniorenheime schmücken. „Wir hoffen, Ihnen damit eine schöne Freude bereitet zu haben – und dass man trotz der derzeitigen Situation das Lachen nicht vergisst“ ist die zentrale Aussage des Anschreibens, das auch folgendes „Dankeschön“ an Pflegerinnen und Pfleger der Bürgerhilfe Nordhorn beinhaltet: „Ihr macht einen tollen Job – bleibt gesund!“