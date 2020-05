„Musikschule X-stream“: Livestream-Abendkonzert am 11. Juni

Nordhorn Am Donnerstag, 11. Juni, veranstaltet die Musikschule Nordhorn um 19 Uhr ihr erstes von drei Konzerten ohne Publikum, die live ins Internet gestreamt werden. Zwei weitere folgen am Donnerstag, 25. Juni, und am Donnerstag, 9. Juli, jeweils um 19 Uhr. Unter dem Titel „Musikschule X-stream“ werden die Veranstaltungen über die Homepage www.musikschule-nordhorn.de übertragen. Dabei präsentieren sich Schüler von Olga Stikel (Gesang), Matthias Wilkens (Saxofon) und Ivo Weijmans (Percussion) mit solistischen Darbietungen und kleinen kammermusikartigen Besetzungen, teilweise auch gemeinsam mit ihren Lehrkräften. Vorbereitet werden abwechslungsreiche und kurzweilige Programme.

„Da wir seit Mitte März alle geplanten und teilweise bereits erarbeiteten Veranstaltungen bis zu den Sommerferien absagen mussten, gibt es nun viele Titel im Repertoire, die wir unserem Publikum gerne auf dem Weg über das Internet präsentieren wollen“, so Musikschulleiter Hilmar Sundermann. Sein Stellvertreter, Ivo Weijmans, ergänzt: „Inzwischen vermissen viele unserer Schülerinnen und Schüler das Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Sie freuen sich auf die kommenden Auftritte, auch wenn noch kein Publikum im Saal anwesend sein darf.“

Die drei Veranstaltungen werden in enger Zusammenarbeit mit den Teams des städtischen Kulturreferats und der Alten Weberei Nordhorn vorbereitet und realisiert.

