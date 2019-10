Musiker Gabry und Gerold gewinnen den „Goldenen Kolben“

Den „2. Music Award“ haben am Freitag Sängerin Gabry und Gitarrist Gerold gewonnen. Der Wettstreit um den „Goldenen Kolben“ wurde in der Grafschafter Autozentrale Krüp ausgetragen. Der „Goldene Kolben 2019“ wurde in der Werkstatt angefertigt.