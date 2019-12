/ Lesedauer: ca. 2min Musikalischer Abend mit Freunden als Jahresausklang

Am Mittwoch, 15. Januar 2020, findet die 29. reguläre „LiLa Spätlese“ um 20 Uhr in der Kornmühle statt. Am Freitag, 27. Dezember, laden Martin Liening und Mathias Meyer-Langenhoff um 19.30 Uhr zu einer „LiLa Spätlese Extra“ ein. Der Vorverkauf läuft.