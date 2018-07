Empfehlung - Mülltonnen brennen bei Grundschule am Roggenkamp

Nordhorn Um genau 23.39 Uhr ist am Freitagabend die Feuerwehr Nordhorn vom Standort Wietmarscher Straße zur Grundschule am Roggenkamp in Bookholt gerufen worden. Dort brannten Mülltonnen. Das hatte eine Nachbarin entdeckt, die daraufhin Alarm schlug und mit dem Löschen begann. Die hinzugerufenen Einsätzkräfte erstickten das Feuer schließlich mit Schaum. Ihr Einsatz war schnell beendet. Offizielle Angaben zur Brandursache lagen in der Nacht noch nicht vor. sk/sb(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/muelltonnen-brennen-bei-grundschule-am-roggenkamp-243706.html