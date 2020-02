Müllsammelaktion in Nordhorn unter Motto „Frühjahrsputz“

Nordhorn Der Nordhorner Frühjahrsputz findet in diesem Jahr am Samstag, den 14. März von 9 bis 12 Uhr statt. Die Stadtverwaltung bittet um die tatkräftige Unterstützung möglichst vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer, um Abfall aus versteckten Ecken, aus Grünanlagen und an Wegrändern aufzusammeln.

Bei der städtischen Hauptsammelaktion am 14. März sind freiwillige Helferinnen und Helfer auch ohne vorherige Anmeldung willkommen. Wer spontan teilnehmen möchte, kommt einfach um 9 Uhr zu den Baubetriebshof der Stadt Nordhorn an der Enschedestraße 1. Größere Gruppen werden gebeten, sich zuvor bei der Stadtverwaltung anzumelden. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Grafschaft Bentheim (AWB) unterstützt den Frühjahrsputz und wird den gesammelten Müll kostenlos zur weiteren Verwertung übernehmen.

Zum Dank wird die Stadt Nordhorn auch in diesem Jahr alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Hauptsammelaktion zu einem warmen Abschluss-Imbiss und Getränken einladen.

Für viele Sportvereine, Kindergärten und Schulen ist ein Einsatz am traditionellen Frühjahrsputzsamstag nicht möglich. Daher bietet die Stadt für Gruppen zusätzlich die Möglichkeit, einen individuellen Sammeltermin in den Wochen vor und nach der Hauptsammelaktion abzustimmen.

Anmeldungen werden unter der E-Mailadresse hiltraud.meding@nordhorn.de entgegen genommen.

Nähere Informationen: www.nordhorn.de