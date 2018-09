Motorradfahrer verletzt sich schwer bei Unfall in Nordhorn

Nordhorn Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Euregiostraße in Nordhorn. „Gegen 6.30 Uhr bog ein 43-jähriger Mann mit seinem VW von der Geschwister-Scholl-Straße auf die Euregiostraße ab. Dabei übersah er den in Richtung Neuenhauser Straße fahrenden Kradfahrer“, beschreibt die Polizei den Unfallhergang in einer Mitteilung. Es kam zum Zusammenstoß. Der 56-jährige Mann aus Bad Bentheim wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 059213090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.