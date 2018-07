Empfehlung - Motorradfahrer bei Unfall in Nordhorn-Hesepe schwer verletzt

Nordhorn Gegen 14.50 Uhr hat sich am Sonnabend in Nordhorn ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Autofahrer, der auf der Dorfkrugstraße in Hesepe in Richtung Fußballplatz unterwegs war, beim Überqueren der Emsbürener Straße die Vorfahrt eines Motorrades nicht beachtet. Die Fahrzeuge kollidierten, dabei wurde der 56 Jahre alte Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Nordhorner Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Emsbürener Straße war rund eine Stunde lang voll gesperrt. cs/sb(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/motorradfahrer-bei-unfall-in-nordhorn-hesepe-schwer-verletzt-243764.html