Empfehlung - „Moku“: Kulturbegleitung für Senioren gesichert

Nordhorn. Seit Herbst 2010 bietet das Diakonische Werk eine mobile Kulturbegleitung an – kurz „Moku“ genannt. Sie soll es Menschen mit Handicaps sowie alleinlebenden Senioren ermöglichen, am kulturellen Leben teilzunehmen, Konzerte zu besuchen oder Theateraufführungen anzusehen. Hierzu werden sie von Ehrenamtlern zu Veranstaltungen begleitet und anschließend wieder nach Hause gebracht. „Sie sollen ihre Zeit nicht zuhause verbringen, sondern in der Gesellschaft“, erklärt Projektkoordinatorin Renate Bremer die Idee.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/moku-kulturbegleitung-fuer-senioren-gesichert-230453.html