Empfehlung - Möbelausstellung im Nordhorner Sparkassen-KompetenzCenter

Nordhorn Die Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn und die Abteilung Holztechnik der Gewerblichen Berufsbildenden Schulen (GBS) kooperieren auch in diesem Jahr: Von kommenden Montag, 9., bis Freitag, 20. März, präsentieren die Auszubildenden des zweiten Lehrjahres im Tischler-Handwerk (Tischler und Holzmechaniker) selbst gefertigte Kleinmöbel im Sparkassen-KompetenzCenter an der Bahnhofstraße 11 in Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/moebelausstellung-im-nordhorner-sparkassen-kompetenzcenter-346722.html