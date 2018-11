Empfehlung - Moderatoren-Trio im Kloster Frenswegen wieder komplett

Nordhorn Unter den Klängen von „Go West“ der Blaskapelle Twist wurde in der Klosterkirche Pastor Ulrich Hirndorf offiziell in sein Amt als neuer evangelisch-lutherischer Studienleiter der Stiftung Kloster Frenswegen eingeführt. Auch Stephanie van de Loo (katholische Studienleitung) und Reiner Rohloff (reformierte Studienleitung) wirkten an der Einsegnung mit und sprachen Hirndorf ein persönliches Segenswort zu.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/moderatoren-trio-im-kloster-frenswegen-wieder-komplett-267327.html