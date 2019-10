Mittelständler „Variotech“ sieht sich auf der Erfolgsspur

Das Unternehmen fertigt Träger aus Kunststoff, die vor allem in der Zulieferer-Automobilindustrie zur Anwendung kommen. Eigene Konstrukteure reagieren sehr schnell auf wechselnde Anforderungen. Das soll so bleiben – und zwar am Standort Nordhorn.