Mittagessen angebrannt: Küche stark verqualmt

gn Nordhorn. Glimpflich verlaufen ist am Dienstagmittag ein Küchenbrand an der Straße Am Braskamp in Nordhorn. Um 12.20 Uhr alarmiert, rückten in schneller Folge insgesamt vier Fahrzeuge der Feuerwehr aus. Vor Ort, in der Nähe des Oorder Wegs, waren eine Mutter und zwei Kinder bereits durch einen Nachbarn gerettet und auf die Straße gebracht worden. Ein Trupp der Feuerwehr drang unter schwerem Atemschutz in die stark verqualmte Küche vor. Kurzerhand wurde das gesamte Mittagessen, von dem nicht mehr viel übrig war, ins Freie gebracht. Anschließend wurden die Wohnung belüftet und die Küche gründlich kontrolliert. Nach etwa einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Zweiter Einsatz führt ins Industriegebiet

Der nächste Einsatz stand um 13.40 Uhr an. Diesmal wurde die Feuerwehr Brandlecht alarmiert: Bei einer Firma im Industriegebiet an der Otto-Hahn-Straße war es zu einem Betriebsunfall gekommen, bei dem eine Person unter einer 1000 Kilogramm schweren Palette eingeklemmt worden war. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnte die Person jedoch bereits befreit werden, sodass die Helfer nicht mehr einzugreifen brauchten.