Mitarbeiterin von AWO-Zentrum Nordhorn mit Corona infiziert

Nordhorn Im AWO-Altenwohnzentrum in Nordhorn hat sich am Mittwoch ein Verdachtsfall auf eine Corona-Virus-Infektion (Covid-19) bestätigt. Eine Mitarbeiterin wurde positiv getestet. Sie zeigt laut Pressemitteilung des AWO-Bezirksverbands Weser-Ems Erkältungssymptome und hatte daraufhin einen Arzt aufgesucht. „Es geht der Mitarbeiterin den Umständen entsprechend gut“, heißt es in dem Text weiter.

Das Gesundheitsamt habe entsprechende Quarantäne-Verordnungen für Personen, die mit der Mitarbeiterin in Kontakt standen, sowie für deren Angehörige erlassen. Aktuell stehe das Gesundheitsamt mit der Mitarbeiterin im Austausch, um die Infektionskette umgehend zu ermitteln und zu unterbrechen, heißt es.

Quarantäne-Verordnung erlassen

Das Gesundheitsamt habe außerdem eine Quarantäne-Verordnung für den betreffenden Wohnbereich, in dem die Mitarbeiterin tätig war, angeordnet. „Das bedeutet, dass aktuell in diesem Teil der Einrichtung ein festes Team tätig ist und noch striktere Hygieneverordnungen greifen“, teilt die AWO mit. Das Gesundheitsamt plane zudem, alle Mitarbeiter und Bewohner des betreffenden Wohnbereichs zeitnah auf Covid-19 zu testen. Vonseiten der AWO werde dies ausdrücklich begrüßt. Gleichzeitig hoffe man, dass eine komplette Testung aller Bewohner und Mitarbeiter damit nicht vom Tisch sei. An anderen Standorten habe man sehr gute Erfahrungen mit kompletten Testreihen gemacht.

Alle Mitarbeiter der Einrichtung und Bewohner sowie Angehörige der Bewohner wurden umgehend informiert. Zudem stehe man im direkten Austausch mit dem Gesundheitsamt.

Umfassende Schutzmaßnahmen verordnet