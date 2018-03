Mit Pistole Spielothek am Gildehauser Weg überfallen

Ein maskierter Räuber hat am Donnerstagabend eine Spielhalle am Gildehauser Weg in Nordhorn überfallen. Er bedrohte das Personal mit einer Pistole und erbeutete einen Geldbetrag in noch unbekannter Höhe. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg.