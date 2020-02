/ Lesedauer: ca. 2min Mit Musik gegen die Krankheit angehen

Mit dem Projekt „Ein neuer Tag beginnt“ soll schwer kranken Kindern und Jugendlichen Mut gemacht werden, gegen ihre Krankheit anzukämpfen. Ein Spendenkonzert zur Unterstützung des Projektes ist am 28. März in der Alten Weberei in Nordhorn zu erleben.