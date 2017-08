Mit „Heimatshoppen“ Zeichen setzen gegen Online-Handel

gn Nordhorn. Am zweiten Septemberwochenende findet in der Innenstadt die Aktion „Heimatshoppen“ statt. Hierbei setzt der VVV-Stadt- und Citymarketing Nordhorn in Zusammenarbeit mit allen interessierten Geschäften aus der Innenstadt an beiden Tagen ein Zeichen gegen den Onlinehandel und für eine belebte Fußgängerzone.

Geschmückte Geschäfte sowie die Verteilung von „Give-aways“ in der Fußgängerzone sollen am Freitag, 8. September, und Sonnabend, 9. September, ganztägig für eine einladende Atmosphäre sorgen. Darüber hinaus kann sich jeder Kunde in allen teilnehmenden Geschäften über besondere Aktionen wie Sektempfänge oder Rabattaktionen freuen.

„Das Shoppen in der Heimat hat neben der Vermeidung von Lieferzeiten viele weitere Vorteile“, meint der VVV: „Während man im Onlineshop auf kompetente Beratung verzichten muss, stehen im lokalen Einzelhandel stets Mitarbeiter bereit, um bei Unsicherheiten weiterzuhelfen. Darüber hinaus kann auch die Qualität vieler Produkte bereits vor Ort bewertet werden.“ Durch den Kauf im lokalen Einzelhandel unterstütze der Kunde die Menschen vor Ort und kann bei einem Gang durch die Fußgängerzone auch eigene Kontakte pflegen. Initiiert wurde die Idee zur Aktion von der IHK Osnabrück–Emsland–Grafschaft Bentheim, die alle Städte der Region aufgerufen hat, sich an der Aktion zu beteiligen.