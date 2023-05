Mit „Gucki“ durchs Stadtmuseum Nordhorn

Das Stadtmuseum Nordhorn im NINO-Hochbau bietet am Sonntag, 4. Juni, ab 11 Uhr eine öffentliche Führung für Familien mit Kindern an. Unter dem Motto „Mit dem Gucki durchs Museum“ können die Kinder auf Entdeckungsreise durch die historischen Textil- und Modewelten im Museum gehen.

Der „Gucki“, die ehemalige Werbefigur der Firma NINO in den 1950er Jahren, findet sich in einer abwechslungsreichen Spurensuche in der ganzen Dauerausstellung wieder. So führt er in einer klassischen Museumsrallye die Kinder von der Geschichte des NINO-Hochbaus über die bunten Modeinseln bis hin zum Nordhorn heute. Das Programm dauert etwa 60 Minuten und eignet sich am besten für Kinder ab acht Jahren. Am Ende wartet eine kleine Überraschung auf die Teilnehmer.

Die öffentliche Führung ist für Einzelgäste gedacht. Das Programm lässt sich auch für Gruppen und Schulklassen ab der 3. Klasse gesondert buchen.

Der Eintritt kostet für Erwachsene vier Euro, reduziert drei Euro. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.