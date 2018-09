Empfehlung - Mit der Fietse für Inklusion werben

Nordhorn Veranstalter der Tour ist der gemeinnützige Verein „Health Media“ mit Sitz in Flensburg. Mit der Radtour will er ein Zeichen für gelebte Inklusion setzen. Die Strecke von Nordhorn nach Wietmarschen bildet dabei eine Etappe innerhalb einer deutschlandweiten Fahrt. Projektleiter Karl Grandt und seine Mitstreiter radeln eine weitläufige Runde, die vom Vereinssitz in Flensburg über Berlin, Erlangen, Saarbrücken, Nordhorn und Bremen zurück nach Schleswig-Holstein führt. Seit 2007 unternimmt der Verein regelmäßig solche Touren, die Grafschaft ist zum dritten Mal mit von der Partie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/mit-der-fietse-fuer-inklusion-werben-250663.html