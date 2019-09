Empfehlung - Mit der Fietse durch die „RADschaft Bentheim“

Nordhorn Fahrradfreundliche Gemeinden, Radverkehrskonzepte, Stadtradeln, Anfietsen, Fietsenbusse – das Rad ist in der Grafschaft überall zu finden, es gilt als liebstes Fortbewegungsmittel in der Region. Gerade an warmen Sommertagen ziehen viele Grafschafter einen Fahrradsattel dem aufgeheizten Automobil vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/mit-der-fietse-durch-die-radschaft-318255.html