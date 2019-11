Mit dem Nikolaus vom Tierpark in die Innenstadt

Nordhorn Jedes Jahr am 5. Dezember besucht der Nikolaus gegen 17 Uhr den Knobelabend in der Nordhorner Innenstadt. Auch in diesem Jahr macht er mit seinen Engeln vorher wieder einen Stopp im Tierpark Nordhorn. Für 20 Kinder mit je einer erwachsenen Begleitperson gibt es die Chance auf einen der begehrten Plätze in den beiden Nikolausbooten, die über die Vechte vom Zoo in die Innenstadt fahren.

Alle Kinder, die mitfahren möchten, sind aufgerufen, ihr schönstes Nikolausbild zu malen und an den Tierpark zu senden. Aus allen Bildern wählt eine Jury die 20 Gewinner aus. Alle Bilder werden während des Tierpark-Weihnachtsmarkts vom 6. bis zum 15. Dezember im alten Borggreve-Gebäude, das in den Weihnachtsmarkt eingebunden wird, ausgestellt.

Ganz wichtig: Wer in den Nikolausbooten mitfahren möchte, muss am Donnerstag, 5. Dezember, von 14.30 bis 17 Uhr Zeit haben. Und da die Fahrt in der Innenstadt endet, aber im Tierpark beginnt, sollten sich die Eltern um den Transport kümmern. Bevor der Nikolaus gegen 15 Uhr im festlich geschmückten Borggreve-Saal des Tierparks eintrifft, lädt dort eine Vorleserin der Stadtbibliothek ab 14.30 Uhr zu einer weihnachtlichen Geschichte ein. Der Nikolaus und seine Engel haben für jedes Gewinnerkind ein kleines Präsent vorbereitet.

Einsendeschluss für die Nikolausbilder ist Freitag, 29. November. Bitte nicht vergessen den Namen, das Alter, die Adresse und eine Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse auf der Bildrückseite zu notieren! Schickt die Bilder an:

Tierpark Nordhorn

Nikolaus-Malwettbewerb

Heseper Weg140

48531 Nordhorn