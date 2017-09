Mit dem ersten Schlag sitzt der Zapfhahn

Nordhorn. Mittlerweile hat er in Sachen Fassanstich Routine: Bereits mit dem ersten Schlag trieb Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling gestern den Zapfhahn mit dem Holzklöppel ins Bierfass. Einmal kurz am Hahn gedreht und schon lief das Wiesnbier in die Maßkrüge. Damit stellte der Rathaus-Chef auch in diesem Jahr sicher, dass „o‘zapft is‘“.

Es gehört seit 42 Jahren zur Tradition, dass der Bürgermeister beim Fleischereifachgeschäft Huesmann die Bayerischen Wochen an der Vechte eröffnet. Das weiß-blaue Treiben begeistert die Menschen an der Vechte nach wie vor: Dazu gehören Dirndl und Lederhosen ebenso wie Weißbier und Schweinshaxen.

Einige Besucher hatten sich am Mittwochabend auf der Hauptstraße eingefunden, um sich bei zünftiger Blasmusik und bajuwarischem Frohsinn die ersten deftigen Haxen und ein Maß originalem Wiesnbier zu sichern. Dem kamen Berling sowie Beatrix und Johannes Huesmann gerne nach.