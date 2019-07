Mit 1,66 Promille am Steuer auf der Euregio-Straße

Nordhorn Ohne Führerschein, mit einer laut Polizei geringen Menge Marihuana an Bord und Alkohol im Blut: Es gibt gleich mehrere Gründe, warum die Polizei nun gegen einen 36-Jährigen ermittelt. Beamte hatten ihn in seinem Auto in der Nacht zu Montag auf der Euregiostraße in Nordhorn gestoppt.

„Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,66 Promille“, berichtete ein Polizeisprecher am Montagmorgen. „Zudem räumte er den Konsum von Drogen ein. Auch in seinem PKW konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden.“ Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.