„Mister California“ Dante Thomas gibt sich die Ehre

Der R&B-Sänger Dante Thomas ist am Sonnabend in der Nordhorner Innenstadt aufgetreten. Gleich zwei Mal stand er auf der Bühne vor dem „Bon Café Events“ an der Hagenstraße. Der Star, der auch seinen Hit „Miss California“ sang, zeigte sich sehr entspannt.