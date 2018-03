Empfehlung - Minusgrade lassen Wasserleitung in Nordhorn platzen

Nordhorn. Eine Wasserleitung am Ringcenter in Nordhorn ist am Donnerstag gegen 14 Uhr geplatzt. Der anhaltende Dauerfrost hat das Wasser in dem Rohr, das unter dem Dach am Gebäude entlang führt und zur Sprinkleranlage gehört, in Eis verwandelt. Schließlich platzte die Leitung an einer Verbindungsstelle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/minusgrade-lassen-wasserleitung-in-nordhorn-platzen-227462.html