Empfehlung - Minister fahren mit dem „Regiopa“ durch die Grafschaft

Nordhorn Aus der Zugführerkabine begrüßte der Niedersächsische Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann die Fahrgäste persönlich via Lautsprecheranlage. Dass die angekündigte Fahrkartenkontrolle durch ihn und Finanzminister Reinhold Hilbers (beide CDU) auf der Fahrt von Nordhorn nach Neuenhaus am Mittwochvormittag vor lauter Händeschütteln und vielen Gesprächen schnell in Vergessenheit geriet, war nicht wirklich tragisch. Die große Mehrheit der Mitfahrenden bestand aus geladenen Gästen aus Kommunalpolitik und Wirtschaft, die sich mit den Ministern und Verantwortlichen der Bentheimer Eisenbahn auf den Weg gemacht hatten. Beim offiziellen Startschuss für den Schienenpersonennahverkehr am vergangenen Wochenende war Minister Althusmann noch nicht dabei, jetzt wurde die Jungfernfahrt nachgeholt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/minister-fahren-mit-dem-regiopa-durch-die-grafschaft--307095.html