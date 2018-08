Millimeterarbeit an Kreuzungspunkten für die Nordumgehung

Der Bau der Nordhorner Nordumgehung führt zurzeit zu einigen Verkehrsbehinderungen. Grund ist der Bau der Kreuzungspunkte mit der Bundesstraße 213 in Klausheide und am Hohenkörbener Weg in Bookholt. Die Arbeiten werden noch mehrere Wochen lang andauern.