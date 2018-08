Empfehlung - Mildes Urteil für Erpressung und Diebstahl: 22 Monate Haft

Nordhorn Der Angeklagte wirkt ruhig, gefasst und gepflegt, als er aus der Haft in den Gerichtssaal geführt wird – und beschämt. Seine vielköpfige Familie verfolgt – zum Teil schluchzend – die Hauptverhandlung im Saal 41 des Amtsgerichts. Dort braucht die Vertreterin der Staatsanwaltschaft mehr als 40 Minuten, um die zwölf Anklageschriften gegen den 21-jährigen Syrer mit kurdischen Wurzeln zu verlesen. Im Wesentlichen geht es dabei um so genannte Beschaffungskriminalität: Unter anderem hatte der junge Mann seit Mitte 2017 immer wieder EC-Scheckkarten gestohlen und versucht, damit an Bargeld zu kommen. Mal hob er mit der Karte Geld von fremden Konten ab, mal bezahlte er damit Zigaretten und Alkohol an Tankstellen. Vor allem aber versuchte er, mit den Karten entweder selbst oder über vorgeschickte Bekannte Handyverträge abzuschließen. So wollte er an hochwertige Handys gelangen, um sie zu verkaufen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/mildes-urteil-fuer-erpressung-und-diebstahl-22-monate-haft-248100.html