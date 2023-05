Michael Püsken ist neuer Leiter der Radiologie der Euregio-Klinik

Die Grafschaft ist für Dr. Michael Püsken kein unbekanntes Terrain. Gebürtig kommt der neue Leiter der Radiologie an der Euregio-Klinik nämlich aus Haselünne. Sein Abitur hat er 1997 in Meppen abgelegt. Das Studium der Humanmedizin hat Püsken dann 1998 in Marburg angetreten und den letzten Teil davon in Zürich absolviert. Die erste Assistentenstelle trat der heute 45-Jährige in Göttingen an, ab 2007 wechselte er als Ássistenzarzt an die Uniklinik nach Münster, seit 2011 war er dort als Facharzt in der Radiologie tätig.

Oberarzt an der Uniklinik in Köln

Über einen achtjährigen „Exkurs“ (2014 bis 2022) als Oberarzt an der Universitätsklinik in Köln kam Privatdozent Michael Püsken dann im Januar als Nachfolger von Dr. Arno Schumacher als Chefarzt und zugleich als Ärztlicher Leiter des radiologischen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) an der Euregio-Klinik nach Nordhorn.

Familie fühlt sich in der Grafschaft wohl

Püsken kam nicht alleine in die Grafschaft: Seine Frau arbeitet als Psychiaterin ebenfalls an der Euregio-Klinik. Komplettiert wird die Familie durch einen vierjährigen Sohn, der in Nordhorn die Betriebskita „GIPfelstürmer“ besucht.

„Die Grafschaft bietet uns beruflich wie auch privat vielfältige Perspektiven und vor allem eine gute Lebensqualität“, begründet Püsken die Entscheidung, im Landkreis Wurzeln zu schlagen.