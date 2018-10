Metalldiebe in Nordhorn auf frischer Tat erwischt

Nordhorn Am Montagnachmittag haben Beamte der Polizei Nordhorn mit Unterstützung weiterer Kräfte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim drei Diebe auf frischer Tat festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 35 und 23 Jahren sowie eine 24-jährige Frau sitzen nun in Haft. Das Trio war zuvor in ein leer stehendes Wohnhaus eingedrungen und gerade dabei Armaturen und Rohrleitungen zu demontieren, als sie durch die Beamten überrascht wurden. Die Drei werden zudem für viele gleich gelagerte Taten in den zurückliegenden Wochen und Monaten verantwortlich gemacht. Dabei werden ihnen nicht nur Einbrüche, sondern auch mehrere Diebstähle von Kupferdachrinnen und Kupferfallrohren zur Last gelegt. Das Diebesgut wurde dabei bei Schrotthändlern abgegeben und zu Geld gemacht. „Dadurch finanzierten sie ihren Lebensunterhalt“, so die Polizei.

Die drei Nordhorner seien der Polizei nicht unbekannt: Bereits in der Vergangenheit sind sie strafrechtlich in Erscheinung getreten und haben Haftstrafen verbüßt. Die beiden Männer und die Frau wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Gegen alle drei wurden Haftbefehle erlassen. Sie müssen sich jetzt wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls verantworten und haben mit hohen Haftstrafen zu rechnen.